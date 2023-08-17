Havalimanını su bastı! 70 uçuş iptal edildi

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Frankfurt Havalimanı'nı da vurdu! Yağışlar nedeniyle havalimanını su basarken dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuş iptal edildi.

Havalimanını su bastı! 70 uçuş iptal edildi

Almanya'nın bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Frankfurt'ta oluşan sellerde birçok ev, iş yerleri ve evlerin bodrumlarını su bastı. Frankfurt'ta etkili olan şiddetli yağışın vurduğu noktalardan biri de Frankfurt Havalimanı oldu.

Gün içinde çok sayıda yolcu tarafından kullanılan Frankfurt Havalimanı'nı su bastı. Havalimanında yaşanan durumla ilgili havalimanı sözcülüğünden açıklama geldi.

Açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu. Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# almanya # frankfurt havalimanı
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