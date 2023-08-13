Hawaii felaketi yaşıyor! Can kaybı 89'a yükseldi

Hawaii'de yaşanan yangın felaketi 89 can aldı. Ölenlerden yalnızca 2 kişinin kimliğinin tespit edilebildiği ve yetkililerin henüz adanın yüzde 3'ünü arayabildiği açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen yetkililer üç ayrı adada meydana gelen yangının henüz yüzde 80'ini kontrol altına alabildiklerine dikkat çekti. ve 2 bin 200 yapının yok olduğu tespit edildi.

Küle dönen adalardaki yapılarda ve 2 bin 200 yapının yok olduğu tespit edildi. Yangında hasarın bilançosunun ise 6 milyar olduğu açıklandı.

Hawaii'deki yangın ABD'de yüz yılın en çok can kaybına sebep olan felaketi olarak kayda geçti. ABD Başkanı Joe Biden ise yangından etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıkladı.