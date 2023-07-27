Helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Altay bölgesinde helikopter kazası yaşandı. Düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü açıklanırken 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da helikopter kazası yaşandı. Korkunç kazayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düştüğü belirtildi. İniş esnasında elektrik kablolarına takıldığı belirtilen helikopterin alev aldığı açıklandı.

Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # helikopter
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Mutluluktan havalara uçuran besin!
2 İbrahim Tatlıses'in oğlu şaşırttı!
3 En gerçek C vitamini deposu!
4 Ankara'da korkutan patlama
5 Fayans aralarında oluşan lekeleri yok ediyor... Tek hamlede tek bir leke bile kalmıyor