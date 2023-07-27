Helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Altay bölgesinde helikopter kazası yaşandı. Düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü açıklanırken 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rusya'da helikopter kazası yaşandı. Korkunç kazayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düştüğü belirtildi. İniş esnasında elektrik kablolarına takıldığı belirtilen helikopterin alev aldığı açıklandı.
Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# rusya # helikopter