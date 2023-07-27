Helikopter düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da helikopter kazası yaşandı. Korkunç kazayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düştüğü belirtildi. İniş esnasında elektrik kablolarına takıldığı belirtilen helikopterin alev aldığı açıklandı.

Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.