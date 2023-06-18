Hindistan'da aşırı sıcaklar 98 can aldı! Hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı
Hindistan'ı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar çok sayıda ölüme sebep oldu. Ülkedeki iki eyalette toplam 98 kişi hayatını kaybetti. Bölgede hava sıcaklıkları 45 dereceye kadar ulaştı.
Sıcak hava dalgası, Hindistan'ı etkisi altına aldı. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54, Bihar eyaletinde ise 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaşanan ölümler nedeniyle Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
Uttar Pradeş ve Bihat eyaletlerinde sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.
Bihar eyaletinin başkenti Patna’da tüm okulların 24 Haziran’a kadar tatil edildiği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı