Hindistan'da katliam gibi kaza: Onlarca ölü yüzlerce yaralı

Hindistan'ın doğusunda bir tren raydan çıktı. Yaşanan tren kazasında 50 kişinin öldüğü belirtilirken, 300 kişinin yaralandığı aktarıldı. İşte detaylar...

Hindistan'da katliam gibi kaza: Onlarca ölü yüzlerce yaralı

Hindistan'ın Orissa kentinde bir tren kazası meydana geldi. Coromandel Express, bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmasının ardından raydan çıktı.

Yaşanan kaza sonucu, birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230602/hindistanda-tren-kazasi-en-az-50-olu-1071950121.html

# hindistan # tren kazası
Çin'den ABD'ye rest O tasarı Senatodan geçti Donald Trump'a kötü haber NATO'dan Türkiye hamlesi
Çok Okunanlar
1 TRT 2'de sinema şöleni
2 Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor?
3 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
4 Türkiye'de kaç trafik kazası oldu?
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?