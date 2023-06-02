Hindistan'da katliam gibi kaza: Onlarca ölü yüzlerce yaralı
Hindistan'ın doğusunda bir tren raydan çıktı. Yaşanan tren kazasında 50 kişinin öldüğü belirtilirken, 300 kişinin yaralandığı aktarıldı. İşte detaylar...
Hindistan'ın Orissa kentinde bir tren kazası meydana geldi. Coromandel Express, bir yük treniyle kafa kafaya çarpışmasının ardından raydan çıktı.
Yaşanan kaza sonucu, birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı.
Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230602/hindistanda-tren-kazasi-en-az-50-olu-1071950121.html
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