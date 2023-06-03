Hindistan'da tren kazası: 207 ölü 900'den fazla yaralı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 3 trenin karıştığı feci kaza, ülkeyi yasa boğdu. Resmi kaynaklara göre, kazada 207 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, eyaletin Balasore bölgesinde Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan ve Chennai Central Tren İstasyonu'na giden Coromandel Express adlı yolcu treninin raydan çıkmasıyla başladı. Raydan çıkan trenin 10 ila 12 vagonu devrildi ve karşı yönden gelen bir başka yolcu trenine çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir yük treni de kazaya dahil oldu.

Demiryolları Bakanlığı Sözcüsü Amitabh Sharma, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi. Bazı kaynaklar, kazanın eski sinyalizasyon ekipmanları veya insan hatası nedeniyle olabileceğini belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 500 polis memuru ve kurtarma görevlisi, 75 ambulans ve otobüsle olay yerine geldi. Enkazda sıkışan yaklaşık 600 yolcunun çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

TEPKİLER

Kaza, Hindistan'da büyük bir üzüntü ve tepki yarattı. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti. Modi yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Hindistan'da her yıl yüzlerce tren kazası meydana geliyor. Ağustos 1995'te Yeni Delhi yakınlarında iki tren çarpışmış ve ülke tarihinin en ağır tren kazasında 358 kişi hayatını kaybetmişti.

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