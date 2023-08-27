Hindistan'dan küresel sermayeye mesaj! G-20 üyesi olmalı

"Afrika Birliği G20 daimi üyesi olmalı" dedi. Gözler Hindistan'a çevrildi.

Hindistan'dan küresel sermayeye mesaj! G-20 üyesi olmalı
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin daha kapsayıcı olacağını belirterek, Afrika Birliğinin G20 daimi üyesi olması önerisini sundu.

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Yeni Delhi'de düzenlenen "Business 20 Zirvesi"ndeki konuşmasında Modi, Hindistan'ın bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına işaret etti.

​​​​​​​Modi:

- Bizim kapsayıcılık vizyonumuz ve bu vizyonla Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hindistan Başbakanı Narendra Modi # Afrika Birliği # g-20 uyarısı
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