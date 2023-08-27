Hindistan'dan küresel sermayeye mesaj! G-20 üyesi olmalı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin daha kapsayıcı olacağını belirterek, Afrika Birliğinin G20 daimi üyesi olması önerisini sundu.

Yeni Delhi'de düzenlenen "Business 20 Zirvesi"ndeki konuşmasında Modi, Hindistan'ın bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına işaret etti.

​​​​​​​Modi:

- Bizim kapsayıcılık vizyonumuz ve bu vizyonla Afrika Birliğini G20'nin daimi üyesi olmaya davet ettik.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.