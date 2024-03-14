Hırvatistan Meclisi feshedildi!

Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi üzerine yapılan oylama sonrası feshedildi.

Hırvatistan Meclisi feshedildi!
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Başkent Zagreb'de bulunan Meclis binasında düzenlenen oturumda, Meclis'in feshedilmesi oylandı. 151 sandalyeli Meclis'te oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullandı.

Hırvatistan'da en son 5 Temmuz 2020'de yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

Seçimlerin, Meclis'in feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

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