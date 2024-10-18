Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinde toplu halde bulunan İsrail askerlerini füzelerle hedef alarak "doğrudan vurduğunu" duyurdu.
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Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in kuzeyindeki Avivim, Shtula ve Kafr Giladi yerleşim yerlerindeki "büyük" asker topluluklarının özel füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamalarda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldıkları kaydedildi.