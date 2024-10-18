Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinde toplu halde bulunan İsrail askerlerini füzelerle hedef alarak "doğrudan vurduğunu" duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu
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Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Avivim, Shtula ve Kafr Giladi yerleşim yerlerindeki "büyük" asker topluluklarının özel füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalarda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldıkları kaydedildi.

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