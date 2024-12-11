Hizbullah'dan Suriye ile ilgili uyarı

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından, İsrail bölgeye yönelik saldırılarını artırmış ve toprak işgali gerçekleştirmişti.

Yaşanan gelişmelerle ilgili Hizbullah'tan dikkati çeken bir açıklama geldi. Hizbullah, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ve topraklarını işgal etmesini kınadı.

Açıklamada, Suriye'ye düzenlenen saldırıların sonlandırılması ve Suriye halkının korunmasına ilişkin sorumluluğun İslam ve Arap dünyası, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde olduğu vurgulandı.

İsrail saldırganlığına işlevsel şekilde karşı durulmadığı, Filistin halkının zaferi ve yasal haklarına ulaşması için bir şey yapılmadığı için İsrail'in bölge ülkelerine saldırganlığa giriştiği aktarılan açıklamada, Suriye'ye ve halkına yönelik bu acımasız saldırılara seyirci kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için her türlü adımın atılması çağrısı yaptı.