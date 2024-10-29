Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu! Naim Kasım yeni lider olarak seçildi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında şehit olmasının ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyordu. Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu. Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni lider olarak seçtiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu! Naim Kasım yeni lider olarak seçildi
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

Hasan Nasrallah'ın kayatını kaybetmesinin ardından Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyordu.

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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