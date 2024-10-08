Hizbullah'tan İsrail'in askeri tesislerine saldırı! Roket atışı gerçekleştirildiği duyuruldu

Orta Doğu'da İsrail'in saldırganlığı sonucu oluşan gerginlik sürüyor. Bölgede Gazze'ye, Lübnan'a ve İran'a karşı çeşitli saldırılar düzenleyen İsrail, direniş güçlerinden karşılık görmeye devam ediyor.

Son olarak Hizbullah, İsrail'e yönelik önemli bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyla ilgili Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Lübnan sınırına yakın El-Merc bölgesi civarında İsrail askerlerinin toplandığı alana roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dişun beldesinde İsrail ordusuna ait topçu mevzisine de roket atıldığının kaydedildiği açıklamada, Delton kasabasındaki İsrail topçu mevzisinin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in barbar işgallerine yanıt olarak" geldiği belirtildi.

2 BİN 83 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.