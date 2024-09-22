Hizbullah'tan savaşta yeni aşama ilanı

İsrail'in Lübnan'ın başkentı Beyrut'ta düzenlediği terör saldırısında şehit olan Hizbullah komutanları son yolculuklarına uğurlandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah'tan savaşta yeni aşama ilanı
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Cenaze töreninde konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail ile savaşta yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Bunun örneğinin de Pazar sabahı yapılan operasyonlar olduğunu bildirdi.

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybeden komutanlarını son yolculuuna uğurladı.

İbrahim Akil ve diğer Hizbullah komutanları için Beyrut'ta cenaze törenleri düzenlendi.

İsrail karşıtı sloganların atıldığı cenaze törenlerinde Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'e karşı önemli mesajlar verdi.

Tüm askeri olasılıklarla yüzleşmeye hazır olduklarını bildiren Hizbullah Genel Sekrter Yardımcısı Kasım, savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Bunun örneğinin de Pazar sabahı İsrail derinliklerinde yapılan operasyonlar olduğunu işaret eden Kasım, "Hayfa bölgesine 3 füze salvosu gerçekleştirerek askeri hedefleri vurduk. Sahayı izlemeye devam edin." dedi.

"Daha güçlü bir şekilde geri döndük ve saha buna tanıklık edecek" diyen Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş bitene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Korkudan öleceksiniz, parçalanacaksınız. Hedeflerinize ulaşamayacaksınız" ifadelerini kullanan Kasım, İsrail'in kuzeyinde yaşayanların geri dönemeyeceğini aksine daha fazlasının yerinden olacağını kaydetti.

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