Hizmet sektörü 49,5 seviyesine geriledi!

Birleşik Krallık'ta, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden sektör daralmaya gidiyor. Hizmet sektöründeki daralmanın önüne geçilemiyor.

Hizmet sektörü 49,5 seviyesine geriledi!

Birleşik Krallık'ta, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden hizmet sektörünün ağustos ayında daraldığı bildirildi.

HİZMET SEKTÖRÜ GERİLİYOR

S&P Global/CIPS’ten yapılan açıklamada, ülkede bu yılın ağustos ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,5 seviyesine gerilediği belirtildi.

Ülkede hizmet sektörü PMI verisi, bir önceki ay 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi olarak, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore:

- Hizmet sektörü, son altı aydaki mütevazı toparlanmasının ardından, artık artan faiz oranlarının müşteri talebi üzerindeki etkisini açıkça hissediyor.

 Daha geniş anlamda iş ortamıyla ilgili endişelerin de ağustos ayındaki hizmet sektörü harcamalarını azalttığını kaydeden Moore, "Şirketler, bocalayan ekonomik büyümenin ve yapışkan enflasyonun görünüm üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.” bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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