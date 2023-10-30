Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Kapsamında Ahmet Benler Futbol Turnuvası Düzenlendi

Cumhuriyetimizin 100. yılı, dünyada da Türkler tarafından coşkuyla kutlandı. Hollanda'daki kutlamalarda, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Ahmet Benler unutulmadı. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafınca Nijmegen kentinde düzenlenen "Şehit Ahmet Benler Futbol Turnuvası"nda, UID Hollanda şubeleri yarıştı. Gelirin, İsrail bombardımanı altındaki Gazze halkına bağışlandığı turnuvaya, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Şerafettin Ekici, UID Hollanda Başkanı Hasan Tekten ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, Ahmet Benler anısına düzenlenen turnuvanın büyük önem taşıdığını ve burada bulunmaktan şeref duyduğunu belirterek "Bu turnuva, aziz şehidimizi bir kez daha anmak ve bu vesileyle sporun birleştirici gücünü ortaya koymak bakımından büyük önem taşımaktadır." dedi. Ünal, Hollanda'da 12 Ekim 1979'da terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen dönemin Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler’in genç yaşta şehit edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

- Şehit Ahmet Benler, aldığı aile terbiyesi, eğitimi ve elde ettiği kişisel ve mesleki donanımıyla büyük başarılara imza atmaya namzet bir gençti. Bizler, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bugün de Şehit Ahmet Benler'in ismini ve aziz hatırasını yaşatmak için, terörizmin alçaklığını unutturmamak, bu başarılı gencimizi genç nesillerimize örnek göstermek için çalışıyoruz.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, 100 yıl önceki inanç ve kararlılıkla emin adımlarla yol almaya devam edeceklerini vurgulayan Ünal, "UID olarak imza attığınız bu son derece anlamlı etkinlikte olduğu gibi, Hollanda Türk toplumunun menfaatleri, hak ve hukukunun korunması, birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve genç nesillerimiz için gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Benler, 12 Ekim 1979'da Lahey Büyükelçiliğine 100 metre mesafede terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti.