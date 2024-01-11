İlham Aliyev'den Fransa'ya Tepki! Ermenistan'a da Zengezur Koridoru Uyarısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ savaşıyla hezimete uğrayan Ermenistan'ın Batı'dan en büyük desteği Fransa'dan gördüğünü söyledi.

Bakü'de gazetecilerle bir araya gelen Aliyev, Ermenistan'ı silahlandırmanın amacının Azerbaycan'ı baskı altında tutmak olduğunu belirtti. Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen, askerlerini hazırlayan ve bir sonraki savaşa hazırlayan başlıca ülkenin Fransa olduğunu vurguladı.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini defalarca aradığını ifade ederken, "Fakat hiçbir şey başaramadılar, savaşı Putin durdurdu" dedi.

Fransa'nın Afrika’dan kovulduğunu hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransız sömürgeciliğinin ifşasını ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceklerini belirtti.

İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili Ermenistan'ı da uyardı. “En uygun seçenek Ermenistan’ın Mehri bölgesinden geçecek güzergahtır.” Diyen Aliyev, bu güzerhah Zengezur Koridoruna açılmadıkça Ermenistan ile sınırlarını açmayacaklarını vurguladı.