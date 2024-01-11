İlham Aliyev'den Fransa'ya Tepki! Ermenistan'a da Zengezur Koridoru Uyarısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Ermenistan’ı Karabağ’da yeni bir savaş için silahlandırdığını söyledi, Paris ve Erivan’ı uyardı. Aliyev, "Zengezur Koridoru açılmadıkça Ermenistan'la sınırımızı açmayacağız." dedi.

İlham Aliyev'den Fransa'ya Tepki! Ermenistan'a da Zengezur Koridoru Uyarısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ savaşıyla hezimete uğrayan Ermenistan'ın Batı'dan en büyük desteği Fransa'dan gördüğünü söyledi.

Bakü'de gazetecilerle bir araya gelen Aliyev, Ermenistan'ı silahlandırmanın amacının Azerbaycan'ı baskı altında tutmak olduğunu belirtti. Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen, askerlerini hazırlayan ve bir sonraki savaşa hazırlayan başlıca ülkenin Fransa olduğunu vurguladı.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini defalarca aradığını ifade ederken, "Fakat hiçbir şey başaramadılar, savaşı Putin durdurdu" dedi.

Fransa'nın Afrika’dan kovulduğunu hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransız sömürgeciliğinin ifşasını ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceklerini belirtti.

İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili Ermenistan'ı da uyardı. “En uygun seçenek Ermenistan’ın Mehri bölgesinden geçecek güzergahtır.” Diyen Aliyev, bu güzerhah Zengezur Koridoruna açılmadıkça Ermenistan ile sınırlarını açmayacaklarını vurguladı.

TMSF'den Dilan Polat AçıklamasıTMSF'den Dilan Polat AçıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İlham Aliyev # Azerbaycan # fransa # Ermenistan # Zengezur koridoru
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
Celal Şengör Açıkladı! O 3 Kitabı Mutlaka Okuyun...
Celal Şengör Açıkladı! O 3 Kitabı Mutlaka Okuyun...
Öne Çıkanlar TOGG yeni modelini dünyaya sundu TOGG yeni modelini dünyaya sundu Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık! Osmanlı Kadınlarında En Sık Görülen Hastalık!