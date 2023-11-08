IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na Faiz Uyarısı

Uluslararası Para Fonu IMF, Avrupa Merkez Bankası'na faiz uyarısı yaptı. IMF'den yapılan açıklamada Avro Bölgesi'ndeki hızlı ücret artışının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için gelecek yıl boyunca faiz oranlarını rekor yüksek seviyelerde veya rekor seviyelerde tutması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Para politikası uygun şekilde sıkı ve 2024 yılında da böyle kalması gerekiyor. Tüm niyet ve amaçlar doğrultusunda, mevduat faiz oranını 2024 yılı boyunca bu seviyede ya da bu seviyeye yakın tutulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Gösterge faiz oranı yüzde 4,75'te, Mevduat faiz oranı yüzde 4'te, Marjinal faiz oranı da yüzde 4,75'te sabit kalmıştı.