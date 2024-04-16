İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırısının ardından telefonda görüştü.

Görüşmede, Sunak, Netanyahu’ya itidal çağrısında bulundu. Bölgedeki herhangi bir gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı. Bölgede gerilimin tırmanmasının Orta Doğu'daki güvensizliği derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sunak, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik yardımların miktarında büyük bir artış yapılması istediğini aktardı.