İngiltere'den Belarus'a "Rusya" yaptırımı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını aktif olarak kolaylaştırmaya devam ettiği öne sürülerek Belarus'a karşı daha fazla yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Söz konusu yeni yaptırım paketinin, Belarus'tan altın, çimento, ahşap ve kauçuk ithalatının yasaklanmasını kapsadığı belirtilen açıklamada, yaptırımların İngiltere'den Belarus'a banknot ve makinelerin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah üretiminde kullanılabilecek mal, teknoloji ve malzemelerin ihracatının engellenmesini de içerdiği kaydedildi.

Ayrıca, Belarus'un yanlış anlatılar yaymaya devam ettiği ileri sürülen açıklamada, belirlenmiş Belaruslu medya kuruluşlarının İngiltere'de internet üzerinden dahil yayın yapmasını engelleme yetkisi verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Belarus rejimi, Rus güçlerine önemli ölçüde eğitim ve lojistik destek sağlamanın yanı sıra Ukrayna'ya karşı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için Rusya tarafından topraklarının ve hava sahasının kullanılmasına izin vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"YENİ YAPTIRIMLAR, LUKAŞENKO VE REJİMİ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK BASKIYI ARTTIRIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, şu ifadeleri kullandı: