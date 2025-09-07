Irak’ın Kerbela kentinde köprü çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde inşaat halindeki Atişi Köprüsü çöktü. Enkaz altında kalanlardan 2’si hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, mühendisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde inşaat halindeki Atişi Köprüsü çöktü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon, cumartesi günü gece saatlerinden başlayıp pazar öğlene kadar sürdü. Ekipler bu süre zarfında 7 kişiyi sağ olarak kurtarırken, 2 kişinin de cenazesini çıkardı.”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı. Sudani, kazanın ayrıntılarını öğrenmek ve sorumluları tespit etmek üzere Yüksek Valilikler Arası Koordinasyon Heyeti ile Karbela Valiliği’nden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtti.

Karbela İl Meclisi Başkan Yardımcısı Mahfuz el-Temimi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla bağlantılı olarak yakalama kararları çıkarıldığını duyurdu:

“Yakalama kararları, çalışmayı denetleyen ilgili daireden üç mühendis, yüklenici firmadan proje müdürü ve denetçi mühendis ile birlikte olay yerinde görevli bir trafik polisi hakkında çıkarıldı.”

