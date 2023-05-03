İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriye'de

Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, iki gün sürecek resmi ziyaret için geniş bir bakanlık heyeti başkanlığında Suriye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Halk Sarayı’nda resmi karşılama töreniyle kabul ederek, iki cumhurbaşkanı kapsamlı siyasi ve ekonomik görüşmeler gerçekleştirecek ve ardından bir dizi anlaşma imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Esad ile Reisi arasındaki resmi görüşmeler iki ülke heyetlerinin katılımıyla başladı.