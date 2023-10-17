İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Uyardı! "İsrail'in Coğrafi Haritası Değişebilir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, verdiği bir röportajda Gazze'deki direnişin İsrail'in saldırganlığına karşı öneyici eylem olasılığı olduğunu belirtti. Abdullahiyan, İsaril'in saldırılarının devam etmesi halinde direnişin İsrail'in haritasını değiştireceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Uyardı! "İsrail'in Coğrafi Haritası Değişebilir"
Editör: Uğur Çam
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, "Önümüzdeki saatlerde direniş ekseninin önleyici eylem olasılığı bekleniyor." ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, "Savaşın kapsamını genişletmemeye çalışıyoruz ama Siyonist rejimin suçları devam ederse direniş ekseni işgal altındaki Filistin'in (İsrail) coğrafi haritasını değiştirecektir." dedi.

Adbullahiyan'dan Çok Önemli Filistin Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonunu sürdürmesi halinde bölgede daha geniş bir tırmanmanın mümkün olabileceği konusunda uyardı.   Abdullahiyan, "Siyonist varlık Gazze'ye girmeye karar verirse direniş liderleri burayı kendi askerleri için mezarlığa çevirecek" dedi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının devam etmesinin tüm bölgedeki savaş cephelerini genişleteceğini ekledi. Abdullahiyan, durumu çözmek için diplomatik girişimlerde bulunulması yönündeki umudunu dile getirdi ancak İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmünü sürdürmesi halinde Tahran'ın sessiz kalmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

İran: "İsrail savaş suçu işlemeye devam ederse yeni cephe açılır"İran: "İsrail savaş suçu işlemeye devam ederse yeni cephe açılır"Dünya
# Hüseyin Emir Abdullahiyan # gazze # filistin # israil
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