İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Uyardı! "İsrail'in Coğrafi Haritası Değişebilir"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, "Önümüzdeki saatlerde direniş ekseninin önleyici eylem olasılığı bekleniyor." ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, "Savaşın kapsamını genişletmemeye çalışıyoruz ama Siyonist rejimin suçları devam ederse direniş ekseni işgal altındaki Filistin'in (İsrail) coğrafi haritasını değiştirecektir." dedi.

Adbullahiyan'dan Çok Önemli Filistin Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonunu sürdürmesi halinde bölgede daha geniş bir tırmanmanın mümkün olabileceği konusunda uyardı. Abdullahiyan, "Siyonist varlık Gazze'ye girmeye karar verirse direniş liderleri burayı kendi askerleri için mezarlığa çevirecek" dedi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının devam etmesinin tüm bölgedeki savaş cephelerini genişleteceğini ekledi. Abdullahiyan, durumu çözmek için diplomatik girişimlerde bulunulması yönündeki umudunu dile getirdi ancak İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmünü sürdürmesi halinde Tahran'ın sessiz kalmayacağı konusunda uyarıda bulundu.