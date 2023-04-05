İran İsrail'in saldırısına tepki gösterdi: "İnsan haklarına karşı işlediği suçları..."
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.
Kenani, Twitter hesabından İsrail polisinin Aksa’ya baskın anını gösteren görüntüleri paylaşarak duruma tepki gösterdi.
İsrail’in “mescitte ibadet eden Filistinlilere” yönelik saldırısını “vahşice” olarak nitelendiren Kenani, müdahalenin “rejimin insan haklarına karşı işlediği suçları bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini” ifade etti.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kenani, İslam aleminin, dünyanın özgür insanlarının ve ilgili uluslararası kuruluşların saldırıya tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansıİsrail'in saldırısına Gazze karşılık verdi İran BAE’ye büyükelçi atadı Eski ABD Başkanı Trump gözaltında Avrupa'da sağlık krizi