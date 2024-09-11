İran o iddiaları yalanladı

İran’ın Rusya’ya balistik füze verdiği iddiası üzerinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Tahran’a karşı yaptırım kartına başvurdu. Washington, 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine aldı. Avrupa ülkeleri de İran’ın sivil havacılığına karşı yaptırım kararı verdi. Füze iddialarını reddeden Tahran ise yaptırımlara orantılı bir karşılık verileceğini duyurdu.

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redir Moskova ve Tahran’ın reddettiği balistik füze transferi iddiasıyla ilgili Atlantik cephesi yaptırım kartını devreye soktu.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.



Açıklamada, İran’ın Rusya’ya ölümcül silahlar verdiği ve Rusya’nın da bunları Ukrayna’ya karşı kullandığı öne sürüldü.



Bir adım da Almanya, Fransa ve İngiltere’den geldi. 3 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride "İran ve Rusya’nın in Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

Bu kapsamda İran’ın Rusya’ya füze verdiği iddiasına dayanarak İran ulusal hava yolu şirketi İran Air yaptırım listesine alındı. Almanya, Fransa ve İngiltere’nin başka kurum ve kişilere karşı yaptırım uygulamak için araştırmalarını sürdüreceği bildirildi.



Avrupa ülkelerinin bu adımına İran’dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze gönderdiği iddialarının yalan ve asılsız olduğunu belirtti.



Kenani açıklamasında, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır” dedi.

Yaptırım kararlarını kınadıklarını söyleyen Kenani, İran Air’e uygulanan yaptırıma karşı uygun ve orantılı bir karşılık vereceklerini duyurdu.



Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da İran’dan füze aldıkları iddiasını yalanlamıştı.