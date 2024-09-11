İran o iddiaları yalanladı

İran’ın Rusya’ya balistik füze verdiği iddiası üzerinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Tahran’a karşı yaptırım kartına başvurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İran o iddiaları yalanladı
Yayınlanma:

İran’ın Rusya’ya balistik füze verdiği iddiası üzerinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Tahran’a karşı yaptırım kartına başvurdu. Washington, 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine aldı. Avrupa ülkeleri de İran’ın sivil havacılığına karşı yaptırım kararı verdi. Füze iddialarını reddeden Tahran ise yaptırımlara orantılı bir karşılık verileceğini duyurdu.

G7 TOPLANTISINDAN GÖRÜNTÜLER OLUR (ORADA ADI GEÇEN ÜLKELEİRN BAYRAKLARI LİDERLERİ VS. VARDIR)
redir Moskova ve Tahran’ın reddettiği balistik füze transferi iddiasıyla ilgili Atlantik cephesi yaptırım kartını devreye soktu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, İran’ın Rusya’ya ölümcül silahlar verdiği ve Rusya’nın da bunları Ukrayna’ya karşı kullandığı öne sürüldü.

Bir adım da Almanya, Fransa ve İngiltere’den geldi. 3 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride "İran ve Rusya’nın in Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

Bu kapsamda İran’ın Rusya’ya füze verdiği iddiasına dayanarak İran ulusal hava yolu şirketi İran Air yaptırım listesine alındı. Almanya, Fransa ve İngiltere’nin başka kurum ve kişilere karşı yaptırım uygulamak için araştırmalarını sürdüreceği bildirildi.

Avrupa ülkelerinin bu adımına İran’dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze gönderdiği iddialarının yalan ve asılsız olduğunu belirtti.

Kenani açıklamasında, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır” dedi.

Yaptırım kararlarını kınadıklarını söyleyen Kenani, İran Air’e uygulanan yaptırıma karşı uygun ve orantılı bir karşılık vereceklerini duyurdu.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da İran’dan füze aldıkları iddiasını yalanlamıştı.

iran yaptırım rusya
Günün Manşetleri
Narin davasında şüpheliler adliyede
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
Narin Güran cinayetinde bir tutuklama daha
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mutabakat metni imzalandı
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi
Çok Okunanlar
Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı? Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme
Meteoroloji uyardı: O bölgeler dikkat! Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji uyardı: O bölgeler dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...