İranlı Savunma ve Güvenlik Uzmanı Ulusal Kanal'a İsrail'e yapılan operasyonunun ayrıntıların anlattı

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Gerçek Vaat -2 Operasyonu düzenledi. İsrail'in demir kubbesi kevgire döndü. Başarılı operasyonda İsrail'in önemli stratejik noktaları vuruldu. Operasyonun tüm ayrıntılarını Tesnim Haber Ajansı Savunma ve Güvenlik Uzmanı Muhammed Taheri Gerçek Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir'e anlattı.

"İran’ın 6 ay önce yaptığı Gerçek vaat-1 operasyonuu ile ikincisi arasında 3-4 farklılık bulunuyor. İlk olarak İran bu kez beklenmedik bir saldırı yaptı.

İlk operasyonda İsrailliler saldırının geleceğini bildikleri için müttefikleriyle birlikte hazırlık yapmış ve hava savunma sistemlerini ona göre aktif hale getirmişlerdi. Ancak bu kez İran tarafı beklenmedik bir saldırı düzenledi. İkinci nokta ise İran’ın bu operasyondaki taktiği de tamamen farklıydı.

İlkinde SİHA ve seyir füzelerini kullanarak İsrail hava savunma sisteminin dikkatini dağıtılmıştı. Ardından balistik füzeler ateşlemişti. Bu kez öncekinden farklı olarak beklenmedik bir saldırı olduğu için doğrudan balistik füzeler ateşlendi.

İLK KEZ FETTAH HİPERSONİK FÜZESİ KULLANILDI

Önemli bir diğer konu ise İran Gerçek Vaat-2 ‘de ilk kez Fettah hipersonik füzesi gibi gelişmiş füzelerini kullandı.

Radara yakalanmayan bu füzeler ile İsrail’in hava savunma sistemleri ilk etapta hedef alındı. Ardından operasyona müsait olan ve hava savunma sistemleri aktif olmayan noktalara ikinci dalga füze saldırısı düzenlendi."

ÖNCELİKLİ HEDEFLER İSRAİL HAVA ÜSLERİ OLDU

"Bu operasyonda öncelikli hedefler İsrail hava üsleri oldu. Bu üsler, İsrail açısından stratejik öneme sahip olan ve düzenlediği saldırılarda yoğunlukla kullandığı hava gücü bu üslerden hareket ediyordu. İran’a da bir karşılık vermeye kalkarsa kullanacağı üslerdeki hava gücünü oluşturuyor. Nevatim ve hatzerim üsleri bu nedenle İran tarafından hedef aldı. İran’ın bu üslere yönelik saldırısındaki asıl hedef İran’a bir karşılık vermeye kalktığında İsrail’in istediği düzeyde hava gücünü kullanamamasını sağlamaktı."

İRAN HANGİ FÜZELERİNİ KULLANDI?

Bu operasyonda 4 model füze kullanıldı. 2’si sıvı ve 2’si katı yakıtlı çalışan/ateşlenen füzelerdi. 2 bin km’lik menzile sahip Kadir füzesi ile 1 700 km’Lik menzile sahip Emad füzesi sıvı yakıtla ateşleniyorlar ve İsrail’in hava savunma sistemleri karşısında manevra yeteneğine sahipler. Bu nedenle hava savunma sistemlerinden kurtulabiliyorlar.

Ayrıca İran’ın iki gelişmiş füzesi olan Fettah ve Hayber Şeken füzeleri de bu operasyonda kullanıldı. Fettah bir hiperonik füze olduğu için ses hızından 13 kat hızlı ilerliyor. Ve havada manevra yapabiliyor. Bunu hava savunma sistemlerinin başa çıkabileceği bir füze türü değil.

Hayber Şeken füzesi de kendisine has savaş başlığı nedeniyle hem hızlı ilerleyebiliyor hem de manevra yapabiliyor. Bu zamana kadar yapılan tatbikatlarda Hayber Şeken füzesinin de hava savunma sistemlerini atlatabildiği görülmüştü.

İSRAİL NASIL YANIT VERECEK?

"Büyük bir olasılıkla İsrail İran’a caydırıcılıkta denge oluşturmak için karşılık verecektir.

Elbette geçmişte daha önce İsrail’İn askeri alanda karşı karşıya gelmek yerine daha çok sabotaj, suikast, ve terör eylemleriyle karşılık verdiğini gördük. Bilerek askeri alanda karşı karşıya doğrudan gelmekten çekiniyorlar.

Bugüne kadar bu hep böyle oldu. İsrail yöneticileri bu konuda politikalarını değiştirip bir yol izlemek isterse İran’a farklı bir karşılık verebilirler. Ancak İranlı yetkililerin de açıkladığı gibi İsrail İran’a bir misilleme yapar ise şüphesiz İran’dan daha sert bir karşılık görecektir. İran’ın füze kapasitesi ve füze programı elde ettiği füze teknolojisi söz konusu operasyonda kullanılan füzelerden daha ileri düzeydedir. İsrail’in yeni saldırısına İran’ın vereceği karşılıkta en önemli unsur İran’ın kaç adet füze kullanacağı olacaktır."