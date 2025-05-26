İran ve ABD medya üzerinden mesajlaşmaya başladı: Gözler, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin 6. turuna çevrildi

Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin 6. turu öncesi taraflar medya üzerinden mesaj vermeye yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin çok iyi gittiğini söyledi. Trump’a yanıt veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “ABD'nin hedefi, İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa bu başarılacaktır” dedi.

Gözler, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin 6. turuna çevrildi. Yeni tutun tarihi ise henüz netleşmedi. Heyetlerin 23 Mayıs'ta yaptığı 5. turun üzerinden 3 gün geçmesinin ardından taraflar medya üzerinden mesajlar vermeye yeniden başladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Çünkü bombaların atılmadığı ve insanların hayatını kaybetmediğini görmeyi çok isterim.

Trump’ın “iyimser” açıklaması haftalık basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’ye soruldu. İran’ın geçici bir anlaşma peşinde olmadığını belirten Bekayi, ülkesinin haklarından taviz vermeyeklerini vurguladı.

İran ve ABD medya üzerinden mesajlaşmaya başladı

ABD'nin hedefi, İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa bu başarılacaktır. Biz nükleer enerjinin askeri amaçlı kullanımını hiçbir zaman amaçlamadık. Ancak amaç İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki vazgeçilmez haklarının elinden alınması ise bu sürecin sonuç vereceğine inanmıyoruz.

Bekayi, "Türkiye Suriye’de askeri üs kuracak” haberleri hakkında da gelen soruyu yanıtladı. İranlı Sözcü, “Ülkelerin bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine tüm ülkeler tarafından saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesi yaptı.