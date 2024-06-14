İran ve Azerbaycan askerleri omuz omuza

İran ve Azerbaycan askeri yetkilileri önce omuz omuza poz verdi. Ardında da el sıkışıp ortak askeri tatbikata başladı. İki ülke bölge güvenliğini birlikte sağlama mesajı verdi.



Tahran ile Bakü arasındaki ilişkiler her alanda güçlendirilirken iki ülke orduları Nahçıvan ile İran sınırında ortak tatbikat yaptı.



Tatbikat terörle mücadele, Aras Nehri'nin güvenliği, sabotaj girişimlerine karşı iletişim hatları ve stratejik teçhizatların korunması amacı ile yapıldı.



İki ülke orduları arasındaki koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği tatbikatta kara birlikleri ve helikopter ile İHA/SİHA gibi hava unsurları kullanıldı. Bilgi ve tecrübe aktarımının da yapıldığı tatbikatı ülkenin üst düzey askeri yetkilileri yerinde izledi.



İran Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, tatbikatın ikili ilişkileri güçlendirerek bölgede istikrarın korunmasını sağlayacağını belirtti.



General Çeşek, “Bu tatbikat, bölge ülkelerinin, ulusal ve bölgesel güvenliklerini yabancı ülkelere ihtiyaç duymadan sağlayabileceğini ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.