İran'da 5 günlük yas ilan edildi

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'da 5 günlük yas ilan edildi
İran'da 5 günlük yas ilan edildi
Editör: Uğur Çam
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter dün akşam Azerbaycan sınırında yapılan bir açılış sonrası Tebriz'e geri dönerken kaza geçirdi. Türkiye'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabaha karşı İran Cumhurbaşkanı Reisi, Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran, Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümü üzerine ülke çapında 5 günlük ulusal yas ilan etti.

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