İran'dan Çin Açıklaması! Filistin Sorunun Çözümünde Önemli Rol Oynayabileceğini Belirtti

İran, İsrail’in Gazze saldırılarını durdurmak için Çin’in sürece dahil olması çağrılarına destek verdi. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptı.

- Artık bölgede çatışma ve savaşın kapsamının arttığına tanık oluyoruz. rüzgâr eken fırtına biçer. Önemli bir ülke olan Çin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Gazze'deki güncel gelişmelerle bağlantılı olarak önemli bir rol oynayabilir. Filistin milleti, Çin dâhil tüm etkili ülkelerden, bu rejimin baskıcı savaşına karşı bu millete destek vermelerini beklemektedir.

Ulusal Kanal’ın da yerinde takip ettiği haftalık basın toplantısında konuşan Kenani’nin gündeminde, Yemen’in İsrail gemisine el koyması da vardı. Kenani, Tel Aviv’den gelen “İran’ın terör eylemidir” suçlamalarına yanıt verdi.

- Bu suçlamalar asılsızdır ve bu rejimin içinde bulunduğu vahim koşullardan kaynaklanmaktadır. Bu tür açıklamalar Siyonist rejimin karşı karşıya olduğu vahim durumdan kaçış amaçlıdır. Bu rejim, Filistinli bir gruptan stratejik bir yenilgiye uğradığını kabullenemiyor ve çeşitli yollarla, başkalarını ve İran'ı suçlayarak büyük başarısızlığına gerekçe bulmaya çalışıyor.

İran'dan ABD'ye Güney Kafkasya Uyarısı

Bakanlık sözcüsü ABD’nin Güney Kafkasya’daki politikalarına ilişkin de değerlendirmeler yaptı.