İran'dan Karabağ açıklaması! Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü vurgusu dikkat çekti
Azerbaycan Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonlarını sonlandırdı. Karabağ'daki Ermeni temsilcileri ve Azerbaycan arasında görüşmeler başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kenani, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Kenani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- İran, Azerbaycan hükümeti ile Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilciler arasında bu bölgedeki çatışmaların durdurulması yönünde varılan anlaşmadan memnuniyet duymuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, sorunların çözümü için diyalog ve barışçıl mekanizmalara odaklanılması beklenmektedir.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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