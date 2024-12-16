İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından yaşanan değişimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suriye'deki büyükelçiliklerle ilgili de peş peşe önemli adımlar atılıyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde de Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

İRAN'DAN DA BÜYÜKELÇİLİK İLE İLGİLİ YENİ KARAR

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran devlet televizyonuna konuştu. Ekberi, Şam Büyükelçiliğinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hüseyin Ekberi, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söyledi. Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.

Suriye'de Esad yönetiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.