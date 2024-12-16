İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama

İran'dan Şam Büyükelçiliği ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, büyükelçiliğin yakında tekrar faaliyete başlayacağını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama
Yayınlanma:

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından yaşanan değişimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suriye'deki büyükelçiliklerle ilgili de peş peşe önemli adımlar atılıyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde de Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

İRAN'DAN DA BÜYÜKELÇİLİK İLE İLGİLİ YENİ KARAR

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran devlet televizyonuna konuştu. Ekberi, Şam Büyükelçiliğinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hüseyin Ekberi, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söyledi. Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.

Suriye'de Esad yönetiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son istatistikleri açıkladıÜcretli çalışan sayısında artış! TÜİK son istatistikleri açıkladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran suriye şam son dakika
Günün Manşetleri
Hakan Fidan'dan, Suriye politikalarıyla ilgili açıklama
İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama
Ücretli çalışan sayısında artış
TBMM'de Sera Kadıgil'e ceza
81 ilde Çengel-11 operasyonları
"Amerika ile HTŞ anlaştı"
Ulusal Kanal Eski Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü aramızdan ayrıldı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
"Hükümet keyfi düzenlemelerden vazgeçmeli, yoksa büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak"
Korkunç facianın eşiğinden dönüldü!
Çok Okunanlar
Kayıp ihbarı yapılmıştı, tarlada ölü bulundu Kayıp ihbarı yapılmıştı, tarlada ölü bulundu
81 ilde Çengel-11 operasyonları 81 ilde Çengel-11 operasyonları
Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
TBMM'de Sera Kadıgil'e ceza TBMM'de Sera Kadıgil'e ceza
Tarihte bugün: 16 Aralık Tarihte bugün: 16 Aralık