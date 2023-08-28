İranlı sporcudan yeni bir rekor daha

Futbol topu, basketbol topu, tenis topu ve hatta misketi ayaklarıyla saatlerce sektirmesiyle ünlü İranlı sporcu Mehdi Habderviş, yeni bir rekora daha imza attı.

Son rekor denemesini ayaklarıyla tenis oynayarak yapan Mehdi Habderviş, daha önce iki kez adını Guiness Rekorlar Kitabına yazdırmıştı.

Bunlardan ilkini 2010 yılında 5 buçuk saat boyunca durmadan tenis topunu sektirerek yapmıştı. Mehdi Habderviş, Tahran’daki 435 metre yüksekliğindeki Burcu Milad Kulesi’nin merdivenlerini futbol topu, tenis topu ve misket sektirerek geri geri çıkmıştı. Bu da ikinci en büyük başarısı oldu.

Mehdi Habderviş, bu kez tenis kortuna çıktı. Kortta İranlı Milli Tenisçi Emir Hüseyin Badi ile karşılaşan Habderviş ayağıyla tenis topunu 1 saatte 637 kez filenin üzerinden başarıyla karşıya attı.

Daha önce dünyada kimsenin yapmadığı bu olayın video kaydı resmi raporlarla birlikte Guinness Rekorlar Kitabı’nın yöneticilerine gönderildi.

Rekor denemesi sonrası Mehdi Habderviş ve etkinliğin organizesinde rol oynayan Azerbaycan Afhemi Sanayii Grubu’nun yöneticisi Alirıza Ekberniya, Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı.

Mehdi Habderviş, "Yakın gelecekte Suudi Arabistan'a gitmeyi ve Cristiano Ronaldo ile ayak kullanarak tenis yarışması yapmayı planlıyorum." dedi. Alirıza Ekberniya ise, "Şu anda Ronaldo'yu bu mücadeleye davet etmek için Suudi tarafıyla istişarede bulunuyoruz ve büyük olasılıkla önümüzdeki ay bu ilginç etkinliğe hazırlanmak için bir gezi yapacağız." ifadelerini kullandı.