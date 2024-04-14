İranlı Tümgenera "Operasyon beklenenden daha başarılı geçti..."
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 'Gerçek Vaad Operasyonu'na ilişkin konuştu. Selami, 'Şu ana kadarki isabetlere ilişkin detay, belge ve saha raporları, bu operasyonun beklenenden daha başarılı olduğunu gösteriyor.' dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami; Gereçek Vaad operasyonunun işleyişine ilişkin bir röportajında şunları söyledi:
"Yeni bir denklem oluşturmaya karar verdik ve bu yeni denklem şöyle: Siyonist rejim bundan sonra her nerede çıkarlarımıza, mallarımıza, kişiliklerimize ve vatandaşlarımıza saldırırsa İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm varlığından ona karşı saldırıda bulunacağız."
OPERASYON YENİ DENKLEMİN BELİRGİN ÖZELLİĞİ
Selami sözlerine şunları ekledi:
- Gerçek Vaad operasyonu bu yeni denklemin çok belirgin ve açık bir örneğidir. Bu savaş bizim için bir seviyeye kadar bilinmeyen noktalar içeriyordu ve bazı kısımları belirsizdi ancak bizim için yeni bir yüzleşme sayfasının açılmasını sağladı. Çünkü düşmanın hava ve füze savunma sistemleri yani anti-balistik ve seyir füze savunmaları, işgal altındaki Filistin gibi küçük bir toprakta kısa menzilli atışlara karşı koyan demir kubbe sistemleri gibi savunma sistemlerini içeren insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerini genişletmişti. DavidSling, Arrow ve THAAD sistemleri ve bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara verdiği yardımlarla son günlerde hava savunma alanında işgal rejimi tam bir koordinasyon sağlamış durumdaydı.
'HAVA SAVUNMASININ ÜSTESİNDEN GELDİK'
Tümgeneral Hüseyin Selami şöyle devam etti:
- Bu durum Siyonist rejimin, işgal altındaki toprakların yanı sıra Irak hava sahasından Ürdün'e ve Suriye semalarının bir kısmına kadar ABD'nin desteğiyle derin ve çok katmanlı bir savunma oluşturmasına neden olmuştu. Gelişmiş uçaklar olan F16 ve F35 gibi birçok uçak, Gulf Stream uçakları ve hatta yakıt ikmal uçakları işgal altındaki bölgelerin semalarında sürekli uçuyordu ve İHA’larımız Irak hava sahasına girdiği andan itibaren Ürdün hava sahasının ortasına kadar yoğun ve çok katmanlı bir hava savunmasının üstesinden geldiler. En gelişmiş sistemlerin eşlik ettiği bu uçaksavar ve füzesavar savunması karşımızdaydı ve bu çok katmanlı ve karmaşık sistemin içinden geçmek, yani geçebilecek bir harekat tasarlamak çok zor bir iştir. Bu, insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri bu alandan geçirip son derece hassas bir şekilde yere indirebilecek bir operasyon tasarlamak gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca ABD ve İsrail'in elektronik savaş alanındaki ortak eylemlerinin, savaş alanında kullanılan araçlar üzerinde belirleyici etkileri olabilme ihtimali vardı.
'BU OPERASYON USTALIK GEREKTİRİYOR'
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Komutanı, bu operasyonun taktik tasarımında özel bir ustalık gerektirdiğini belirterek şunları söyledi: - Yenilikçi, akıllı ve güncel tasarımlar ve düşman tarafından bilinmeyen ve elektronik harp alanında düşmanın yeteneklerini etkisiz hale getirebilecek araçların kullanılması ayrıca düşman sistemlerinin bir kısmını etkisiz hale getirecek taktiklerin kullanılması da operasyonda olması gerekti. Bu operasyonun icra sırası ve düzeni şuanda açıklayamayacağım şekildeydi ancak düzinelerce insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze, Siyonist rejimin görünüşte güvenilir hava savunmasının derin katmanlarını doğru zaman aralığında kırmayı başardı. Amerika, Fransa ve Siyonist rejimin hava savunma koalisyonunu etkileyerek ve işgal altındaki toprakların derinliklerindeki arzu ettiğimiz hedefleri vurabilmeyi sağladı. Siyonist rejimin kötülüklerine karşılık sınırlı bir operasyon gerçekleştirdik ve bu operasyon çok daha kapsamlı olabilirdi ama operasyonun kapsamını rejimin konsolosluğumuza saldırmak için kullandığı tesislerle sınırlandırdık. Operasyon beklediğimizden daha başarılıydı; şu da var ki şu ana kadar vurulan yerlere ilişkin bilgilerimiz tam değil. İsabetlerin detaylı, belgelenmiş ve saha bilgilerine sahip olduğumuz kısmının sonuçlarına göre operasyon beklediğimizden daha başarılıydı. Elbette işgal altındaki bölgelerde yaşayanlar ve rejim ordusunun yetkilileri, bu ezici darbelerin etkisini bizden daha iyi biliyor. Siyonist rejimin geçmişteki davranışlarını durdurmasını ve bu olaydan ders ve ibret almasını tavsiye ediyorum, eğer Siyonist rejim tepki gösterirse onların yeteneklerinden edindiğimiz tecrübeye dayanarak bir sonraki eylemimiz çok daha zor olacaktır.