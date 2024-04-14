İranlı Tümgenera "Operasyon beklenenden daha başarılı geçti..."

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami; Gereçek Vaad operasyonunun işleyişine ilişkin bir röportajında ​​şunları söyledi:



"Yeni bir denklem oluşturmaya karar verdik ve bu yeni denklem şöyle: Siyonist rejim bundan sonra her nerede çıkarlarımıza, mallarımıza, kişiliklerimize ve vatandaşlarımıza saldırırsa İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm varlığından ona karşı saldırıda bulunacağız."

OPERASYON YENİ DENKLEMİN BELİRGİN ÖZELLİĞİ

Selami sözlerine şunları ekledi:

- Gerçek Vaad operasyonu bu yeni denklemin çok belirgin ve açık bir örneğidir. Bu savaş bizim için bir seviyeye kadar bilinmeyen noktalar içeriyordu ve bazı kısımları belirsizdi ancak bizim için yeni bir yüzleşme sayfasının açılmasını sağladı. Çünkü düşmanın hava ve füze savunma sistemleri yani anti-balistik ve seyir füze savunmaları, işgal altındaki Filistin gibi küçük bir toprakta kısa menzilli atışlara karşı koyan demir kubbe sistemleri gibi savunma sistemlerini içeren insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerini genişletmişti. DavidSling, Arrow ve THAAD sistemleri ve bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara verdiği yardımlarla son günlerde hava savunma alanında işgal rejimi tam bir koordinasyon sağlamış durumdaydı.

'HAVA SAVUNMASININ ÜSTESİNDEN GELDİK'

Tümgeneral Hüseyin Selami şöyle devam etti:

- Bu durum Siyonist rejimin, işgal altındaki toprakların yanı sıra Irak hava sahasından Ürdün'e ve Suriye semalarının bir kısmına kadar ABD'nin desteğiyle derin ve çok katmanlı bir savunma oluşturmasına neden olmuştu. Gelişmiş uçaklar olan F16 ve F35 gibi birçok uçak, Gulf Stream uçakları ve hatta yakıt ikmal uçakları işgal altındaki bölgelerin semalarında sürekli uçuyordu ve İHA’larımız Irak hava sahasına girdiği andan itibaren Ürdün hava sahasının ortasına kadar yoğun ve çok katmanlı bir hava savunmasının üstesinden geldiler. En gelişmiş sistemlerin eşlik ettiği bu uçaksavar ve füzesavar savunması karşımızdaydı ve bu çok katmanlı ve karmaşık sistemin içinden geçmek, yani geçebilecek bir harekat tasarlamak çok zor bir iştir. Bu, insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri bu alandan geçirip son derece hassas bir şekilde yere indirebilecek bir operasyon tasarlamak gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca ABD ve İsrail'in elektronik savaş alanındaki ortak eylemlerinin, savaş alanında kullanılan araçlar üzerinde belirleyici etkileri olabilme ihtimali vardı.

'BU OPERASYON USTALIK GEREKTİRİYOR'