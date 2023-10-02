İranlılar Türk Kahvesi ile Buluştu

Kahveyi pişirmek için cezvelerin başına Yunus Emre Çalışanı Sinan Özdemir geçti. Özdemir, önce kahvenin tarihsel gelişimi hakkında bir sunum yaptı. Sunum içinde kahvenin Türk kültüründeki yerine dair ayrı bir parantez açtı. Osmanlı döneminde Türklerin sıkça kahve tüketmeye başladığına dikkat çeken Özdemir, buradan da kahvenin Batıya açıldığını kaydetti. Kız isteme merasimi ve misafirliklerde sıklıkla kahve tüketildiğini anlatan Özdemir, daha sonra kahve yapılışına dair de bilgiler verdi. Ardından da sıcak kumda kahveyi pişirdi. Kahve pişirme tarzını ilgiyle takip eden İranlılar, içtikleri Türk Kahvesinin lezzetinden de memnun kaldı.

"İLETİŞİMİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yapan Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, “Alışkanlıklarımız, gelenek ve göreneklerimiz kültürel mirasımızı oluşturuyor. Bu açıdan kahve de Türk toplumunun içeceklerinin önemli unsurlarından biri. Aynı şekilde iletişimin, sosyalleşmenin, misafirperverliğin de bir anlamda sembolü. Bizler de Yunus Emre Enstitüsü olarak Dünya Kahve Günü’nde Türk Kahvesini tanıtıp geçmişten günümüze kahvenin Türk toplumundaki yerini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda uygulamalı olarak da bilgi verdik. İlerleyen zamanlarda da çay ile alakalı bir etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Bu tarz etkinlikler iki ülke arasındaki iletişimi, bağı daha da pekiştirdiğini düşünüyoruz.” dedi.

"TÜRK KAHVESİNİ YAKINDAN TANIDILAR"

Etkinliğe dair Ulusal Kanal'a konuşan Sinan Özdemir de “Düzenlediğimiz etkinlikle Türk Kahvesini tanıttık. Kahvenin tarihsel gelişimini anlattık. Türk kahvesinin nasıl yapıldığını, nasıl servis edildiğini bunlara değindik. Bununla ilgili yanında neden su ve lokum veriliyor, bununla ilgili hikâyeleri anlattık. Soğuk su veya sıcak su ile nasıl olur? Karıştırırsak nasıl olur? Bunu anlattık. Yoğun bir ilgi vardı İranlılar tarafından. Çok sevdiler Türk Kahvesini. Görsel olarak da çok hoşuna gitti İranlıların. Bu etkinlikle İranlılar Türk Kahvesini yakından tanıdılar. Aslında İran’da Türk Kahvesi tüketiliyor. Ama farklı çekirdek kullanılıyor. Orjinal Türk Kahvesinin lezzetini ilk kez tattılar ve çok hoşlarına gitti.” diye konuştu.