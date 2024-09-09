İşçiler protestoda: 200 araca el koyuldu, üretim durduruldu

Volkswagen Grubu'na bağlı Audi'nin Brüksel’deki fabrikasının üretiminin Meksika’ya kaydırılması kararı krize yol açtı. Bu kararı protesto eden işçiler, yaklaşık 200 lüks otomobili alıkoydu. Fabrika yönetimi, araçların anahtarları iade edilene kadar üretime ara verme kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İşçiler protestoda: 200 araca el koyuldu, üretim durduruldu
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Brüksel fabrikası yönetimi, Volkswagen Grubu’nun tesise gelecekte üretim için yeni bir model tahsis etmemesinin ardından işçilerle yaşanan gerginlik üzerine bu kararı aldı. Yönetim, işçilerin el koyduğu anahtarlar teslim edilmediği sürece üretimin devam etmeyeceğini ve çalışanlara bu süreçte maaş ödenmeyeceğini duyurdu.

Bu sabah fabrikanın önünde toplanan yaklaşık 150 işçi, yönetimin kararını protesto etti.

Temmuz ayında Audi, lüks elektrikli otomobil modeli Q8’in Brüksel fabrikasında üretilmeye devam etmeyeceğini ve bu üretimin Meksika’ya taşınacağını açıklamıştı. Fabrikada 3 bin civarında çalışan bulunuyor. Ancak Volkswagen Grubu, geçen hafta Brüksel tesisine yeni bir model tahsis edilmeyeceğini duyurdu. Çalışanlar ise fabrikanın geleceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle büyük endişe içinde.

Geçen hafta birçok fabrika çalışanı üretime katılmadı ve fabrikanın normal faaliyetleri aksadı.

Bu arada, Audi Brüksel işçileri yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için 16 Eylül’de Brüksel’de büyük bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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