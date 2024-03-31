İşgalci İsrail Aksa Şehitleri Hastanesi bölgesine saldırdı

İşgalci İsrail Gazze Şeridinin orta bölümünde yer alan Deyr el-Belah şehrinde Aksa Şehitleri Hastanesinin bulunuduğu bölgeye saldırı düzenledi. Saldırı evlerinden edilen Filistinlilerin ve Anadolu Ajansı'nın çadırlarının bulunduğu noktaya yapıldı. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken Anadolu Ajansının çadırlarında ise hasarlar oluştu. Muhabirlerin teknik ekipmanlar zarar gördü.



7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'ye olan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782’ye, yaralı sayısı ise 75 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.