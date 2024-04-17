İşgalci İsrail Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, doğru karar alamadığını iddia ettiği Savaş Kabinesi'nin "İsrail'in mutlak zaferden daha fazla uzaklaşmaması" için feshedilmesi çağrısında bulundu.

İşgalci İsrail Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı!
Editör: Metehan Gül

Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüzlerce Filistinli sahilde yüzerken görüntülendi. Kuzeyde ise Hizbullah, Savaş Konseyi'nin İran'ın füzelerine karşılık vermediğini gördü ve başını kaldırarak bize, birçok askerin yaralanmasına neden olan tehlikeli bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Sınırlı saldırı döneminin kapatılmasını isteyen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, "Savaş Kabinesi'ni dağıtmanın ve İsrail'in delirdiğini göstermenin zamanı geldi. Maalesef Savaş Kabinesi'nin mevcut politikası devam ettiği sürece mutlak zafer giderek uzaklaşıyor." diye yazdı.

Ben-Gvir'in açıklamalarına Savaş Kabinesi ya da Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından henüz bir açıklama gelmedi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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