İspanya'da felaketin bilançosu artıyor! Can kaybı 95'e yükseldi

İspanya’nın doğu ile güney bölgelerinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti. Valensiya Bölgesi’ndeki afette kayıp kişilere dair arama kurtarma faaliyetleri de sürüyor. Yaşanan felaket nedeniyle İspanya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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İspanya'da felaketin bilançosu artıyor! Can kaybı 95'e yükseldi
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İspanya’nın Valensiya Bölgesi’ndeki yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 95’e yükseldi. Kayıp kişiler için arama kurtarma faaliyetleri de devam ettiriliyor.

1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor! Can kaybı 95'e yükseldi - Resim : 1

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını bildirdi. Tarım alanlarının sular altında kaldığını, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Söz konusu felaketten dolayı 3 günlük ulusal yasın ilan edildiği İspanya’da, Valensiya bölgesinin "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği kaydedildi.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor! Can kaybı 95'e yükseldi - Resim : 2

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, vatandaşların felaketin sürdüğü bölgelerde evlerin çıkmamalarını istedi.

Olay için kurulan Kriz Masası’nı da yöneten Tores, vatandaşlara çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

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