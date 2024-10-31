İspanya'da felaketin bilançosu artıyor! Can kaybı 95'e yükseldi

İspanya’nın Valensiya Bölgesi’ndeki yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 95’e yükseldi. Kayıp kişiler için arama kurtarma faaliyetleri de devam ettiriliyor.

1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını bildirdi. Tarım alanlarının sular altında kaldığını, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Söz konusu felaketten dolayı 3 günlük ulusal yasın ilan edildiği İspanya’da, Valensiya bölgesinin "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği kaydedildi.

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, vatandaşların felaketin sürdüğü bölgelerde evlerin çıkmamalarını istedi.

Olay için kurulan Kriz Masası’nı da yöneten Tores, vatandaşlara çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.