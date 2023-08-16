İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını çıktı!

Türkiye değil tüm dünya da yangınlar durdurulamıyor. İspanya'daki yangın korkulur boyutlara ulaşdı.

İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını çıktı!
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İspanya’nın Tenerife Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 4 köyün tahliye edildiği belirtildi.
İspanya’nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusunda tabiat parkında dün gece saatlerinde yangın başladı.

İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını çıktı! - Resim : 1

İSPANYA'DA YANGIN ARTIYOR

İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını çıktı! - Resim : 2

Risk altındaki Arrate, Chivisaya, Media Montana ve Ajafona köylerinin tahliye edildiği bildirildi. Helikopterlerle müdahale edilen yangında, şu ana kadar 130 hektarlık alan küle döndü. Yangın nedeniyle TF-24 ve TF-523 karayollarının bazı bölümleri ulaşıma kapatıldı.Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları’nda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski konusunda yetkililer uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İspanya # yangın # Kanarya Adaları
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