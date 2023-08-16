İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını çıktı!

İspanya’nın Tenerife Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 4 köyün tahliye edildiği belirtildi.

İspanya’nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusunda tabiat parkında dün gece saatlerinde yangın başladı.

İSPANYA'DA YANGIN ARTIYOR

Risk altındaki Arrate, Chivisaya, Media Montana ve Ajafona köylerinin tahliye edildiği bildirildi. Helikopterlerle müdahale edilen yangında, şu ana kadar 130 hektarlık alan küle döndü. Yangın nedeniyle TF-24 ve TF-523 karayollarının bazı bölümleri ulaşıma kapatıldı.Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları’nda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski konusunda yetkililer uyarıda bulunmuştu.



