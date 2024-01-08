İsrail 2 Gazeteciyi Daha Öldürdü

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail 2 Gazeteciyi Daha Öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi’nde gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteciler Abdullah Baris ve Muhammad Abu Dayer’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısının 112’ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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