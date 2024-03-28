İsrail, 2023'te Batı Şeria'da 50 bin dönümlük alana el koydu

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre, İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları bir önceki yıla göre 2 kat arttı.

Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konuldu.

Tel Aviv yönetimi 2023'te "doğa koruma alanlarını genişletme" adı altında çıkardığı 4 kararla 48 bin 959 dönüme, "İsrail devletine ait topraklar" şeklindeki kararla da 515 dönüme el koydu.

Batı Şeria'da 619 ve 433 dönümlük iki araziye el koymak için 30'dan fazla karar çıkaran İsrail yönetiminin, Filistin topraklarının tümüne el koyma politikasını sistematik olarak sürdürdüğü vurgulandı.

Batı Şeria'da inşa edilen sivil Yahudi işgal birimi ve İsrail askeri üssü sayısı 2022 sonu itibarıyla 483'e ulaştı, Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci nüfus da 2022 sonunda 745 bini aştı.

Raporda ayrıca Batı Şeria'da her 100 Filistinliye karşılık 23 Yahudi yerleşimci bulunduğu aktarıldı.