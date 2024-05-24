İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi

İsrail askeri, Ek-Aksa Üniversitesi'nin kütüphanesini yaktı. Yangının önünde fotoğraf çektiren asker, büyük tepki topladı.

İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi
İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi
Editör: Uğur Çam

İsrail, Gazze'deki katliamlarını sürdürürken, İsrail askerleri işgal ettikleri topraklarda akıl almaz uygulamalara da devam ediyor. İsrail askerleri, bir çok eğitim, sağlık, kültür kurumunu tahrip ediyor. Son olarak sosyal medyada, İsrail ve Arap medyasında yayınlanan bir fotoğraf, İsrail askerinin El-Aksa Üniversitesi'nin kütüphanesini aleve verdiğini gösterdi. 

İSRAİL ASKERİ KÜTÜPHANEYİ YAKTI

Fotoğrafta, İsrail askeri, El-Aksa Üniversitesi'nin kütüphanesinde oturduğu görülüyor. Askerin arkasındaki kütüphane rafının yandığı da görülüyor. Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki toplarken, konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi - Resim : 1

İsrail ordusu, kara saldırıları kapsamında Gazze kentinde aralık ve şubat aylarında iki kez üniversitelerin bulunduğu bölgelere girmiş, Gazze'nin en büyük üç üniversitesi olan El-Aksa, El-Ezher ve İslam üniversitelerini tamamen yıkmıştı.

İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi - Resim : 2

DAHA ÖNCE KURAN'I KERİM YAKTIĞI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMIŞTI

Sosyal medyada dün de Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yıkılan camiye giren bir İsrail askerinin eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i etrafta yanan ateşin içine attığı görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail askeri Gazze'de üniversite kütüphanesini aleve verdi - Resim : 3

İsrail ordusunun Givati ​​Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu’na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşmış, gelen tepkilerin ardından Buznah'ın Instagram hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlenmişti. İsrail ordu radyosu da Kur’an-ı Kerim nüshasını ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil askeri # kütüphane # gazze
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