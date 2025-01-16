İsrail, ateşkes anlaşmasının onayını erteledi

Katar, Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını ve söz konusu anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Uluslararası gözlemciler, İsrail'in anlaşmaya Trump'tan gelen baskıyla razı olduğunu değerlendirmişti.

İSRAİL, ANLAŞMANIN ONAYINI ERTELEDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı son açıklamada, Hamas’ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bazı maddelerini değiştirmekle suçladı.

İsrail, kabinenin onay toplantısını ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağı" belirtildi.

HAMAS, ATEŞKESE BAĞLI OLDUĞUNU DUYURDU

Öte yandan, konuyla ilgili Hamas'tan da yeni bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu.

Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadesini kullandı.