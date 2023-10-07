İsrail Filistinlilere Saldırdı! Biri Çocuk 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı. İsrail'in saldırısında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail saldırılarında bi çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ramallah, Eriha ve Kalkilya kentlerinde 4 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail Yine Çocukları Öldürdü
Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında Ahmed Abdunnasır er-Rabi isimli bir çocuğun da olduğu kaydedildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerinin "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 33 kişiye müdahale ettiği aktarıldı. İsrail ordusunun olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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