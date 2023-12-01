İsrail Gazze'de Bugün 178 Kişiyi Katletti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana düzenlediği saldırılarla 178 kişiyi katletti, 589 kişiyi yaraladı.

İsrail Gazze'de Bugün 178 Kişiyi Katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün "insani ara"nın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak, çocuğu kadın ve çocuk, 178'e yükseldi, 589 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı bir önceki açıklamasında İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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# israil # gazze # hamas
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