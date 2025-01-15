İsrail - Hamas savaşı bitiyor mu?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu ve “her an” gerçekleşebileceğini belirtti.

Filistin kaynakları, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezlerinden çekilmesiyle ilgili haritaların Hamas’a teslim edilmesinin ardından Hamas’tan olumlu bir yanıt alındığını duyurdu.

Blinken, Washington’daki Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, anlaşmanın daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade etti.

ABD’li Bakan, “Hamas’tan son onayı bekliyoruz ve bu onayı alana kadar eşikte kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu açıklama, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in ateşkesi bozma girişiminde bulunduğu bir dönemde geldi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Toplanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in daraltılmış güvenlik kabinesi ve hükümetinin, ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği bir toplantı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. Bazı bakanların programlarını iptal ettikleri de belirtildi.

İsrail güvenlik kabinesinin ve hükümetin, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere bugün toplanacağı kaydedildi. Hamas yönetiminin anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Ateşkesin Yarın Duyurulması Bekleniyor

Filistinli bir kaynağa göre, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği, tüm maddeler üzerinde anlaşmaya varıldığı ve sorunların çözüldüğü belirtildi. Anlaşmanın yarın duyurulmasının beklendiği, ateşkesin ise 24-48 saat içinde başlayacağı ifade edildi.

Son Taslakta Neler Var?

Son taslak anlaşma karmaşık ve hassas bir yapıya sahip. İlk aşama altı hafta sürecek bir ateşkesi içerecek. Bu aşamada İsrail güçlerinin Gazze’nin merkezinden kademeli olarak çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine geri dönmesi öngörülüyor. Ayrıca, Hamas’ın 33 İsrailli rehineyi serbest bırakması ve başka adımlar atması da gerekecek.

İkinci aşama ise tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, kalıcı ateşkesi ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini içeriyor. İsrailli bir yetkili, ilk aşamada aralarında kadınlar, çocuklar, bazı kadın askerler, 50 yaş üstü erkekler, yaralı ve hasta kişiler gibi grupların da yer aldığı 33 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

İlk aşama 60 gün sürecek ve her şey planlandığı gibi giderse, ikinci aşama için müzakereler 16. günde başlayacak. Bu aşamada hayatta kalan diğer rehineler serbest bırakılacak ve ölen rehinelerin cesetleri iade edilecek.