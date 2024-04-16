İsrail hapishaneleri Filistinlilerle doldu! Haksız esir tutulan Filistinli sayısı dudak uçuklattı!

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 500'ü aştığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden, 17 Nisan Filistin Toprak Günü öncesinde konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

İşgalci İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin sayısının 80'i kadın ve 200'den fazlası çocuk olmak üzere 9 bin 500'ü aştığı belirtildi. Açıklamada bu sayıların Gazze Şeridi'nde alıkoyulan Filistinlileri içermediği kaydedildi.

İdari tutukluların sayısının ise nisan ayı itibarıyla 22'si kadın ve 40'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 660'ın üzerine çıktığı aktarıldı.

Gözaltına alınan gazetecilerin sayısının da 4'ü kadın olmak üzere 56'ya ulaştığına işaret edildi.