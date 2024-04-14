İsrail hava sahası kapatılacak!

İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı ilan edildi.

İsrail hava sahası kapatılacak!
Editör: Yağmur Biçen

İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, İran'dan çok sayıda İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" İsrail hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini belirtmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # iran # savaş
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