İsrail Mescid-i Aksa'ya Saldırıyor

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları yıllardır devam ediyor. Ancak 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrası Mescid-i Aksa’ya yönelik abluka daha da arttı.

Filistinlilerin özellikle cuma namazı için Mescid-i Aksa'da namaz kılmaları İsrail tarafından keyfi bir şekilde yasaklanıyor.

Mescid-İ Aksa Boş Kaldı

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'nın cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. İsrail girişlere izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor. Polis tarafından gaz fişekleri atılıyor.