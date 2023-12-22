İsrail Mescid-i Aksa'ya Saldırıyor

Siyonist İsrail rejimi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için toplananlara saldırdı.

İsrail Mescid-i Aksa'ya Saldırıyor

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları yıllardır devam ediyor. Ancak 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrası Mescid-i Aksa’ya yönelik abluka daha da arttı.

Filistinlilerin özellikle cuma namazı için Mescid-i Aksa'da namaz kılmaları İsrail tarafından keyfi bir şekilde yasaklanıyor.

 Mescid-İ Aksa Boş Kaldı

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'nın cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. İsrail girişlere izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor. Polis tarafından gaz fişekleri atılıyor.

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# israil # Kudüs # hamas # filistin # gazze
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