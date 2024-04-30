İsrail muhalefet lideri Lapid: "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi!

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesini eleştirdi.

İsrail muhalefet lideri Lapid: "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi!
Editör: Metehan Gül
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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi” dedi.

Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i kast ederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey” dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentine planlanan askeri harekatı geciktirecek muhtemel esir takası anlaşmasına karşı olduğunu ve bu konuda kendisini uyardığını söylemişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# işgalci israil
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